Thomas Müller descarta retirarse después de la Eurocopa

Queda Thomas Müller para rato. A diferencia de Toni Kroos, que pondrá fin a su carrera profesional después de la Eurocopa, el atacante de FC Bayern München piensa seguir en su equipo la próxima temporada y cumplir su contrato.

Una de las principales historias de la Eurocopa es la de Toni Kroos. El centrocampista internacional alemán, después de firmar una de las mejores temporadas de su carrera, ha decidido colgar las botas por todo lo alto y lo quiere hacer levantando el único título que no ha conseguido y que, además, se disputa en su país.

La retirada de Kroos empieza a ponerle fin a la generación dorada que conquistó el Mundial de 2014, y es que cada vez son menos los futbolistas que alcanzaron la gloria en Brasil y que, una década después, todavía siguen en activo. Entre ellos se encuentra Thomas Müller, quien va a entrar en su último año de contrato con FC Bayern y que, de momento, tiene decidido cumplirlo.

En rueda de prensa, al atacante bávaro le preguntaron si se imaginaba poniéndole fin a su carrera levantando la Eurocopa, tal y como quiere Kroos. Como acostumbra, lo negó con su tono más bromista.

«Todavía me queda un año de contrato. No puedo dejar tirados a mis jefes. Pase lo que pase, siguen contando conmigo.»

A sus 34 años y pese a no querer retirarse todavía, esta Eurocopa podría ser la última gran cita de Thomas Müller con la Selección Alemana. A diferencia de Kroos, que apunta a ser un titular indiscutible para Julian Nagelsmann durante todo el torneo, las nuevas estrellas emergentes como Wirtz o Musiala han relegado a Müller a un segundo plano. No obstante, es consciente de que sólo su presencia en la convocatoria puede ayudar a Alemania a lograr sus objetivos.

«La gente sabe cómo actúo y cómo me tomo la vida… Quiero pasarlo bien y hacerle ver al equipo de que esto sólo se trata del éxito, de estar relajados y de divertirse jugando. Porque sólo vas un paso más allá si realmente lo sientes. Por eso trato de dar un ejemplo… Mi trabajo no es sólo entretener a los demás porque el entretenimiento no te lleva lejos».