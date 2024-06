Thomas Tuchel le dice que “no” al Manchester United

Aunque hubo reuniones secretas entre las dos partes, Thomas Tuchel no dirigirá al Manchester United durante la próxima temporada.

Tuchel piensa en un descanso antes que en el Manchester United

Thomas Tuchel no será el nuevo entrenador del Manchester United. Al menos, eso es lo que informa el experto en transferencias, Fabrizio Romano. Al ex entrenador del FC Bayern München le gustaría tomarse un descanso y no entrenar a ningún club a partir del verano.

Tal como informó SPORT BILD, el martes pasado hubo una reunión secreta en Mónaco entre el entrenador y el nuevo accionista del cuadro inglés, Jim Ratcliffe. Se dice que el multimillonario escuchó la visión del DT sobre el futuro del United para explorar las posibilidades de una colaboración para la próxima temporada.

Vive lo mejor del fútbol alemán en español en el Instagram de Mi Bundesliga.

¿Una buena noticia para las expectativas del Dortmund de mantener a Sancho?

El alemán habría revelado sus planes para asumir el puesto de entrenador en caso de que Erik ten Hag fuera despedido. Uno de ellos se refiere al jugador cedido del Borussia Dortmund, Jadon Sancho. Tuchel le habría explicado al copropietario cómo podría solucionar los problemas deportivos del equipo, como el mencionado Sancho y Mason Mount.

Manchester pagó 85 millones de euros al BVB por Sancho en 2021 y al menos 64 millones de euros al Chelsea por Mount en 2023. Ambos no pudieron cumplir con las altas expectativas de ten Hag y estuvieron muy por debajo de sus actuaciones en sus antiguos clubes.

El Dortmund espera mantener a Sancho un año más y el propio jugador también lo desea tras buena temporada, donde fueron finalistas de la Liga de Campeones. Un nuevo entrenador del United haría considerablemente más difícil el acuerdo para los aurinegros.

Sin embargo, todo parece indicar que Ten Hag, que acaba de ganar la FA Cup con el Derby ante Manchester City, seguirá en el cargo. Y con Tuchel fuera de los planes, el neerlandés podría cumplir su contrato hasta su último año: 2025.