Anselmino sigue de baja en Dortmund y crecen las dudas

La situación de Anselmino en Borussia Dortmund continúa siendo un motivo de preocupación para la afición. Niko Kovac, entrenador del equipo alemán, confirmó que el defensor argentino sigue sin recuperarse y no estará disponible nuevamente. La noticia llega en un momento clave, ya que este sábado el Dortmund visitará al Mainz 05 en una fecha decisiva de la Bundesliga 2025.

Anselmino y las dudas

Durante la conferencia de prensa posterior al encuentro contra Union Berlin, Kovac había mencionado que lo de Anselmino se trataba apenas de un calambre. Sin embargo, el panorama cambió rápidamente. Ya que el futbolista no logra dejar atrás las molestias físicas y acumula partidos ausente en un contexto donde el club no tiene margen de error.

Borussia Dortmund se encuentra a solo dos puntos del Bayern München en la tabla de posiciones. Y necesita contar con todos sus titulares para mantenerse en la pelea por el campeonato. La baja de Anselmino no solo reduce las variantes defensivas. Sino que también genera incertidumbre entre los hinchas, quienes esperaban que el joven argentino pudiera consolidarse como una pieza clave en la zaga.

Vive lo mejor del fútbol alemán en español en el Instagram de Mi Bundesliga.

¿Cuánto pudo jugar hasta ahora?

Hasta el momento, Anselmino apenas pudo disputar 75 minutos en el compromiso frente a Union Berlin, lo que acrecienta las dudas sobre su estado físico real. Su ausencia prolongada impide que Kovac le dé continuidad en una defensa que ha mostrado altibajos a lo largo de la temporada.

El cuerpo técnico del Dortmund aún no ofreció un parte médico oficial más detallado, pero todo indica que el jugador necesitará más tiempo para volver a estar al 100%. Mientras tanto, Mainz será una nueva prueba para el equipo negro y amarillo, que no puede darse el lujo de perder puntos si quiere mantener viva la ilusión de destronar al Bayern.