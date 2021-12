Las ausencias de FC Bayern München de cara a FC Barcelona

FC Bayern München tendrá en la lista de ausencias a Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Serge Gnabry, Marcel Sabitzer y Eric Choupo-Moting de cara al duelo contra Barcelona.

UN REGRESO PROGRESIVO PARA KIMMICH

Kimmich ya lleva cuatro partidos ausente con los bávaros. Primero, estando en cuarentena como persona de contacto estrecho. Un poco después, siendo él mismo el positivo en el coronavirus. Con su aislamiento llegando a su fin, y siempre que la prueba de PCR del miércoles sea negativa, la estrella del FC Bayern podrá saldrá de su cuarentena al día siguiente, es decir, el jueves como muy pronto.

Según la información de Kicker, siendo descartado del partido de la Champions ante el Barça, su regreso podría estar en la agenda del próximo fin de semana ante Los Carnavaleros. Aunque está en duda si podrá volver a jugar desde el principio ante Mainz. Durante dos semanas, Kimmich tuvo que reducir su entrenamiento intensivo.

El jugador de 26 años deberá someterse a exámenes por parte de los médicos del equipo para ver los pasos a seguir en su recuperación de forma. Sus compañeros de equipo, Serge Gnabry y Niklas Süle, también necesitaron tomarse tiempo para volver; por lo tanto, lo más probable es que tenga su lugar en el banco.

Bayern con varias ausencias frente a FC Barcelona

Además, de las noticias sobre Kimmich, Eric-Maxim Choupo-Moting regresaría de su cuarentena recién el miércoles por lo que no llegará. Leon Goretzka, que sufrió molestias leves, tendrá un descanso debido a que ya no hay nada en jugo. Gnabry por su parte, también descansará. Y Süle y Jamal Musiala, tendrán la oportunidad de tener minutos de recuperación. Thomas Müller y Leroy Sané, posibles titulares, no jugarían todo el encuentro.