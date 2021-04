Bernd Leno: “Estoy abierto a nuevas aventuras”

Bernd Leno ha abierto la puerta para dejar el Arsenal FC y dijo que no ha habido conversaciones para extender su contrato, que continúa hasta 2023.

Leno comenzó su historia en el fútbol inglés en 2018 y rápidamente se estableció como el arquero principal del conjunto de Mikel Arteta. Sin embargo, su titularidad estuvo en duda durante el final de la temporada pasada, cuando Emiliano Martínez tuvo su oportunidad debido a una lesión de Leno y ayudó al Arsenal a ganar la FA Cup y la Community Shield.

De todas maneras, el argentino terminó saliendo al Aston Villa por £20 millones a principio de la actual temporada, ya que el Arsenal necesitaba recaudar dinero para transferencias. Y Leno, que llegó procedente del Bayer Leverkusen por £22,5 millones, conservó su lugar.

Escucha la última edición de El Debate de Mi Bundesliga.

Este verano, es posible que el Arsenal deba tomar la decisión de renovar su vínculo con Leno. Con Raul Sanllehi, el exjefe de fútbol del club, intentaron implementar una política de no permitir que los jugadores entraran en los dos últimos años de su contrato.

Por su parte, el portero de 29 años dice que está feliz en el Emirates Stadium. Pero cuando se le preguntó sobre conversaciones acerca un nuevo acuerdo, dijo estar “abierto a todo: a nuevas aventuras o a quedarme en el Arsenal”.

“No pienso en mi futuro porque dos años es mucho tiempo. De momento no hay conversaciones con el club. De momento no es tiempo de hablar del futuro. Tengo 29 años, lo que no es demasiado mayor para un portero. Estoy muy feliz en el club”.