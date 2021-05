Edin Terzic es buscado por dos clubes de la Bundesliga

Con 29 partidos en su haber como entrenador del primer equipo de Borussia Dortmund, Edin Terzic llama la atención de Bayer Leverkusen y Eintracht Frankfurt.

Un inicio complicado y una actualidad inmejorable

No cabe ninguna duda de que el contexto en el cual tuvo que debutar el nacido en Menden no fue el mejor. Siendo el segundo entrenador de Lucien Favre, muchas veces tuvo que lidiar con ser juzgado como el suizo. Pero, a fuerza de una gran relación con el plantel, Terzic demostró porque Watzke y Zorc confiaron en él.

Sus objetivos no eran nada fáciles y el ha estado a la altura. Sin embargo, el equipo negriamarillo llegó a cuartos de final y podría haber llegado a la semifinal. En el campeonato local, por ahora, estaría clasificando a la próxima Champions League. Y por último, en la DFB Pokal llevó a su escuadra a la final que disputará frente a RB Leipzig el próximo jueves.

Terzic entendió que por las características de sus jugadores, el juego de posición no era una opción. El ser vertical y jugar en bloques cortos en no más de 25 metros, fueron algunas de las claves que le permitió sacar el mayor jugo a los Haaland, Sancho, Reus y compañía. De 29 partidos, ganó 17, empato cuatro y perdió ocho. Con un porcentaje de 1,9 puntos por partido, estaría superando las expectativas iniciales.

Eintracht Frankfurt y Bayer Leverkusen miran con mucho cariño a Terzic

Claramente que lo hecho por el entrenador aurinegro no iba a pasar desapercibido. Y así fue como Eintracht Frankfurt y Bayer Leverkusen, según el diario Bild, estarían tras sus pasos. En el caso de Las Águilas, la lista de posibles candidatos a suplantar a Adolf Hütter la lidera Oliver Glasner, pero no descartan alternativas debido a que ha sonado hasta Raúl Gonzalez a asumir el puesto.

Por otra parte, Las Aspirinas tienen un contrato con Hannes Wolf hasta final de temporada y todavía no se ha informado si el acuerdo se renovará. Su nivel no es malo, pero todo parece indicar que no convence del todo a la directiva comandada por Rudi Völler.

Ahora bien, los planes que tiene Borussia Dortmund con Terzic es que siga en el club cuando llegue Marco Rose. La idea es que ocupe la misma posición que ocupaba con Favre algo que no le disgusta al joven entrenador. Ya ha dicho en más de una ocasión que es aficionado del club, empero, ahora se le presenta un interrogante para su futuro: ¿es hora de crecer o seguir el romanticismo del hincha?