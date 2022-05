El contrato que FC Bayern München le ofrece a Lewandowski

En las últimas horas, se dio a conocer cuál sería la oferta de contrato que le ofrece FC Bayern München a Lewandowski.

Conversaciones en marcha

Desde que en la semana pasada se reunieron Pini Zahavi, agente del polaco, y la directiva bávara, comenzaron con el famoso «tira y afloje» de ambas partes. Sin embargo, del lado del jugador está vez priorizarán las exigencias personales más que nada. Ya ni siquiera reside en una cuestión de priorizar lo deportivo.

Y esto se debe a que, Bayern quiere renovar el vinculo por 3 años, pero no quiere proponer una mejora sustancial en su salario. Tengamos en cuenta que el club bávaro no quiere modificar su estructura salarial. Y que, hoy por hoy, Lewandowski está por encima de todos cobrando más de 25 millones de euros si tenemos en cuenta los premios por logros conseguidos.

Ante esto, el polaco no tiene problema con permanecer tres años más en Múnich. Lo cierto está en que nadie podrá negar que está cómodo. Empero, quiere un aumento de su sueldo considerable. Esto provocó justamente que no se haya llegado a un trato entre Zahavi y Salihamidzic en la primera reunión. Y, lo más llamativo es que, si no se cumple esa exigencia, Lewandowski saldría de Baviera.

Un Barcelona que acecha mientras Bayern y Lewandowski tratan de ponerse de acuerdo en su contrato

Si bien es cierto que la prioridad para el polaco es negociar con el último campeón alemán, Pini Zahavi ha tenido una reunión con la directiva de FC Barcelona. La oferta del club culé se amoldaría a las exigencias del jugador, empero, la respuesta del agente es que deberán esperar a como termine todo con los alemanes.

Mientras tanto, a Lewandowski no le está gustando nada la situación. Es por ello que no descarta una salida. Ya desde hace unas semanas se ha dado a conocer que Bayern está dilatanado la situación con él para ver si tiene chances de fichar a Haaland y esto hace que los encuentros no se hagan en el mejor contexto.

Ahora bien, todavía no hay nada definido.