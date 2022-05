Se ha completado una década sin precedentes en el fútbol de máximo nivel. Diez Meisterschale de manera consecutiva se ha llevado FC Bayern München gritando campeón desde la semana pasada. La serie más larga jamás vista en las cinco grandes ligas. Este último, además, se ha materializado ganando en casa al Borussia Dortmund (3-1) en Der Klassiker. Seguramente, el final soñado por cualquier aficionado. Sin embargo, los festejos en este final de temporada tienen un sabor agridulce en Múnich.

A pesar del título liguero, la primera temporada de Julian Nagelsmann al frente del equipo será recordado por la catastrófica eliminación en cuartos de Champions League ante el Villarreal. No puede definirse de otra manera porque así son las cosas en la capital bávara. Una exigencia máxima, impuesta por ellos mismos, que hace que la sed insaciable de títulos, y especialmente del máximo título europeo, deje en un ‘bien’ raspado la temporada del conjunto bávaro. Así lo siente el aficionado y el club, y por eso se habla de crisis interna a pesar de la victoria del pasado sábado.

LA FALTA DE COMPETITIVIDAD DE LA BUNDESLIGA, ALARMANTE

Además, la competencia a nivel nacional no ayuda. Cada vez más voces desprestigian una liga alemana que se le queda pequeña al Gigante de Baviera. La prensa internacional ‘lamenta’ un récord que, si todo sigue como se espera, no hará sino aumentar año a año. En Alemania, tertulianos, expertos, periodistas y hasta aficionados coinciden en lo negativo que es esta racha para la imagen de la Bundesliga. Borussia Dortmund, RB Leipzig y compañía aceptan con gusto el papel secundario que se les da en esta función y no parecen por la labor de hacerle cosquillas al Rekordmeister.

Un problema cuyo culpable puede ser cualquiera menos el propio Bayern. Si se les puede achacar algo, es de rozar la excelencia. Le pese a quien le pese. Y aunque este título quedará como una mera anécdota, o la clásica visita de cada año de los aficionados a Marienplatz para celebrar el título con los jugadores, conviene ver con perspectiva lo que acaban de conseguir.

UNA EFEMÉRIDE QUE HAY QUE CELEBRAR

Si nadie ha conseguido jamás igualar semejante récord, es que no es tarea fácil. La Juventus en Italia dejó la cuenta en nueve la temporada pasada. Una racha igualmente insultante, pero que acaba terminando, como es normal, por otra parte, por la propia caducidad que tienen los proyectos. Fichajes que salen mal, jugadores clave que se van o simplemente un mal año. Incluso el Paris Saint-Germain, cuya diferencia económica y de talento con sus rivales en Francia es mucho mayor que la del Bayern en Alemania, se ha dejado tres ligas en la última década. El Bayern, sin embargo, no da síntomas de debilidad ni se coge años sabáticos. Al menos, desde el doblete del Borussia Dortmund de Jürgen Klopp entre 2010 y 2012.

Así que no. No es el mejor año de los muniqueses, ni uno que pasará a la historia más allá de la mencionada efeméride (que seguramente haya que actualizar el año que viene por estas fechas). Pero eso no quiere decir que, mientras se sigue buscando una solución a tal dominio, no haya que pararse brevemente a admirar la labor de un Bayern que no descansa. Un Bayern, de diez.