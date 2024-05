El nuevo defensa que tiene en carpeta Borussia Dortmund

En las últimas horas, se ha dado a conocer que Borussia Dortmund está siguiendo a un nuevo defensa para reforzar el equipo.

Dortmund busca un defensa en Italia

No cabe ninguna duda de que el club negriamarillo está revisando el mercado intensamente en una zona donde necesita efectivos. Aún no se sabe que hará Mats Hummels y, por otro lado, Niklas Süle no tiene el nivel necesario para competir por lo que el club quiere competir.

Ante esto, hoy ha surgido el nombre de Dean Huijsen, central que estuvo cedido en la Roma desde la Juventus por la última parte de la temporada. Su contrato va hasta el 2028 y su transferencia podría implicar unos 25 millones de euros. En esta campaña en Serie A demostró ser una de las grandes promesas del viejo continente y es por ello que además de Borussia Dortmund, el Newcastle lo está siguiendo de cerca.

Huijsen no sería el único que están siguiendo de cerca

Como bien dijimos, el puesto debe ser reforzado y no por solo un jugador. Ante esto, el otro nombre que surgió y estaría más que avanzado es el de Waldemar Anton, central de Stuttgart y la selección alemana. Se habla de que su costo podría estar entre los 20 millones de euros y el jugador ya habría dado el visto bueno para que las negociaciones avancen.

Todavía todo es muy incipiente, pero no sorprende. Hoy por hoy, solo está confirmada la permanencia de Nico Schlotterbeck para iniciar la próxima temporada, por lo que, incorporar jugadores r en la zaga se hace más que necesario.