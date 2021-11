El Semáforo de Mi Bundesliga 21/22: Jornada 12

Un derby de Baviera que no se llevó FC Bayern, un derby de Berlín que se llevó la zona este y una lucha por el título que vuelve a apretarse son sólo varios de los titulares de esta Jornada 12 de la Bundesliga. Repasa todo lo que nos dejó la fecha con nuestro semáforo semanal.

En verde: Augsburg y Union, vencedores en los derbys de Baviera y Berlín

Este fin de semana nos traía como alicientes dos derbys, y en el primero de ellos saltó la sorpresa. FC Augsburg venció a su vecino FC Bayern München por 2:1 y provocó la segunda derrota de la temporada en liga para el conjunto de Julian Nagelsmann, que echó mucho de menos a Joshua Kimmich en la sala de máquinas. Mads Pedersen y André Hahn pusieron los goles de los dirigidos por Markus Weinzierl, y Lewandowski puso el descuento para los muniqueses. No fue la mejor manera de volver del parón de selecciones para el líder.

En el segundo derby no hubo tanta sorpresa. Union Berlin ganó por 2:0 a Hertha BSC, pasando por encima de sus vecinos de la capital, quienes no tuvieron pegada arriba pero sí demasiados errores en la zaga. Awoniyi y el capitán Trimmel fueron los goleadores de La Férrea Unión, que cerrará el año mandando en Berlín. Hasta ahora, en Bundesliga todavía no hemos visto un triunfo del equipo visitante en un derby berlinés.

En ámbar: un Dortmund rescatado por Reus y un Wolfsburg que se complicó la vida en Bielefeld

Borussia Dortmund pudo aprovechar el tropiezo del FC Bayern para recortar distancias y quedarse a un punto de Los Bávaros, pero lo hizo con demasiado suspense. El BVB venció por 2:1 en casa a VfB Stuttgart en un partido que tuvo que desatrancar su capitán. Malen adelantó a Los Borussos en el 56′, estrenando con fortuna su casillero goleador en Bundesliga, pero poco tardó el Stuttgart en empatar por mediación de Massimo. Fue Reus, tirando del carro de su equipo, quien lo sentenció en la recta final. Victoria, sí, pero que estuvo muy cerca de no serlo.

Lo que VfL Wolfsburg sacó de casa de Arminia Bielefeld sí que no fue una victoria, y es que Los Lobos tuvieron una hora de partido para el arrastre y un minuto muy bueno que lo enmendó para empatar 2:2. El Arminia llegó a ponerse 2:0 arriba con goles de Okugawa y Klos, y parecía que el humilde iba a lograr su segunda victoria consecutiva, hasta que en un abrir y cerrar de ojos lo igualaron Weghorst y Nmecha. Tuvo ocasiones el Wolfsburg para lograr la remontada pero al final les pasó factura su mal arranque de partido.

En rojo: otro jarro de agua fría para Leipzig y un Fürth que no sale del foso de la Bundesliga

La nota negativa de la jornada fue para un RB Leipzig que, después de marcharse al parón por todo lo alto tras vencer a Borussia Dortmund, regresó con una derrota frente a TSG 1899 Hoffenheim por 2:0. El conjunto de Sinsheim doblegó con soltura a unos Toros Rojos que apenas vieron puerta y a quienes les anotaron dos viejos conocidos de su club hermano, RB Salzburg, como Samassékou y Dabbur. Las dudas sobre Jesse Marsch parecían mitigadas pero esta derrota vuelve a suscitarlas.

Compartiendo el color rojo este fin de semana, aunque viene haciéndolo toda la temporada, está Greuther Fürth. Los Tréboles cayeron goleados 4:0 en casa de Borussia Mönchengladbach y, tras 12 jornadas, únicamente han sumado un punto en liga. Al recién ascendido se le está atragantando la élite y ya en noviembre parece tener pie y medio de vuelta en la 2.Bundesliga. Por el momento ya han protagonizado el peor arranque de un equipo en la historia de la Bundesliga. ¿La acabarán peor que el Schalke hace unos meses?