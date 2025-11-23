Hans-Joachim Watzke es electo presidente del Borussia Dortmund

Hans-Joachim Watzke dejará la junta directiva del Borussia Dortmund para asumir el cargo de presidente del club.

Watzke es presidente, aunque sin el apoyo como esperaba

El domingo, durante la asamblea general, los socios del Borussia Dortmund eligieron a Hans-Joachim Watzke como nuevo presidente. Aun así, el veterano director ejecutivo recibió una reprimenda.

Aunque Informes iniciales esperaban un apoyo del 70% de los miembros, los resultados finales fueron menores: Watzke recibió solo el 59% de la aprobación de las 4244 personas con derecho a voto, lo que supone un cierto rechazo a su cargo. De hecho, aceptó su mandato inicial de tres años entre aplausos y abucheos en la sala.

«Siento mucha humildad y un gran respeto por esta tarea», declaró en un discurso de casi 25 minutos antes de las elecciones. «Creo que ya tengo la experiencia, pero es un puesto nuevo. Quiero ser un presidente para todos los aficionados del Borussia. Debo dialogar con todos, escuchar a todos».

Un cambio de idea sobre su continuidad

A principios de 2024, se anunció que Watzke permanecería como director ejecutivo solo un año más, lo que se consideró una confirmación de que se acercaba el final de una era, con Lars Ricken listo para asumir su puesto. Sin embargo, el hombre de 66 años ahora sucederá a Reinhold Lunow como presidente, quien ocupaba el cargo desde 2022, tras ser el único candidato al cargo.

A Watzke se le atribuye en gran medida el mérito de haber superado la difícil situación financiera del BVB en 2005-06 mediante la aplicación de estrictas medidas de reducción de costes. Después de eso, el club entró en una época de éxito con dos títulos de la Bundesliga, tres DFB-Pokal y dos apariciones en la final de la Liga de Campeones.

De todas maneras, sus detractores lo ponen en la lupa como uno de los grandes responsables de la falta de competitividad del equipo aurinegro, en un plano local dominado ampliamente en la última década por el FC Bayern München.