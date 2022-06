Juventus tendría en los planes a Manuel Akanji de Borussia Dortmund

Juventus sigue en busca de nuevos efectivos para su defensa y Manuel Akanji, de Borussia Dortmund, es una opción.

Llega el momento esperado

Como bien se sabe, Borussia Dortmund está haciendo un mercado de fichajes fenomenal. Ya han fichado siete jugadores, entre los que se destacan Süle, Adeyemi y Haller, pero lo que falta para dar la estocada final es de sacarse de encima algunos jugadores que ya no necesitan.

La situación financiera del club ha mejorado de sobre manera con respecto al inicio de la pandemia, pero aún no se pueden dar grandes lujos. Y yendo a este caso, ya no pueden conservar jugadores con altos contratos si no pueden venderlos, como sucedía hace unos años.

Y hablando más en concreto, el gran jugador que tienen en la vidriera es Manuel Akanji. Si bien su nivel nunca fue desastroso, tampoco fue espectacular. Es por ello que para esta nueva temporada, ya han traído al mencionado Süle y Schlotterbeckk quienes serían los titulares. Y la siguiente decisión que le sigue es tratar de sacarse de encima un alto contrato que, además, finaliza en 2023.

Juventus con Akanji en carpeta y en Dortmund se muestran espectantes

El gran problema para llevarse a cabo su venta era que hasta el momento todavía no apareció un oferente. Sin embargo, todo parece indicar que en las próximas horas Juventus levantará el teléfono con comunicación directa a Alemania. Y esto se debe a que la prioridad para los italianos era traerse a Koulibaly, empero, Napoli pide el doble del dinero que pensaba pagar La Vecchia Signora.

Ante esto, la opción B para ellos es Manuel Akanji. El hecho de que Borussia Dortmund ya lo tenga puesto en el mercado hace que las negociaciones muy posiblemente termine bien, por ello es más que seductora la posibilidad para Juventus. Ahora bien, el precio fijado es de 20 millones de euros. Si llegan a esa cifra, es muy posible que el defensa central siga su carrera en la Serie A.