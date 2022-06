Terzic y Kehl confían en que Moukoko renovará su contrato

Tras cerrar siete nuevos refuerzos, ahora la prioridad para Borussia Dortmund es que Moukoko renueve su contrato y Terzic y Kehl confían en que sucederá.

¿Alcanza la llegada de Terzic?

No cabe ninguna duda de que la situación de Moukoko no es la soñada en Dortmund. La temporada pasada, cuando conducía al equipo Marco Rose apenas contó con minutos. Y, realmente, cuando finalizó la jornada 34 de la Bundesliga, todos los medios informaban que su salida estaba sellada. Claro está en que razones no le faltaba.

Siendo goleador indiscutible de toda la cantera debutó en el primer equipo y cuando llegó Rose podríamos decir que todo eso se fue al tacho. En este sentido, hay que tener en cuenta que para él, Reinier Jesus pesaba más que el nombre del joven Moukoko. Ya desde ello no hay mucho más que aclarar.

Ahora bien, con la llegada de Terzic, quién en el final de la temporada 2020/21 le había dado mucho recorrido a la joya, parecía cambiar la situación. Incluso, las charlas comenzaron, sin embargo, todavía no tomó una decisión.

Kehl confía en que Moukoko se pueda quedar

Ante la indecisión de Moukoko, tanto Terzic como Kehl están enloquecidos. Ambos quieren que el delantero de 17 años siga su carrera en Borussia Dortmund. Según Sport1, ya existió una reunión con su agente, Patrick Williams, y todo marcha sobre ruedas, pese a no haber una determinación.

Ambos representantes de Borussia Dortmund confían en que se pueda quedar debido a que le han prometido un gran tiempo de juego. Tengamos en cuenta que el goleador de la cantera exige un aumento salarial, que se lo darían, y protagonismo en la próxima temporada. Veremos como termina todo luego de la reunión programada para principios de julio, pero BVB está haciendo los deberes después del mal manejo de Rose.