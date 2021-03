Kiricocho: la divertida historia detrás del penal de Erling Haaland a Bono

Erling Haaland no para de dar que hablar y ahora, en la clasificación de Borussia Dortmund a cuartos de final de Champions League, nos entregó una historia nueva frente al arquero marroquí, Bono. La historia de “Kiricocho Haaland“. ¿Ya sabes lo que significa ‘Kiricocho’? Pues ya lo vas a saber.

No cabe ninguna duda de que durante el minuto 50 al 55, la locura prevaleció en el terreno de juego. En primer lugar, el noruego había marcado un golazo, sin embargo, el arbitro vio un penal anterior a esa jugada y decidió anularlo para pitar la pena máxima. En su primer intento, Haaland falló contra Bono, pero este último se había adelantado por lo que, Cuneyt Cakir ordenó que se patee de nuevo. En la revancha, el goleador de Borussia Dortmund le dio el 2:0 parcial al equipo.

La polémica comenzó cuando el exRed Bull Salzburg cuando marcó el penal fue directamente a gritárselo en el rostro al arquero de Sevilla. Debido a esto, los jugadores visitantes lo fueron a buscar a Haaland, empero, no habían visto que quién primero habló de más fue su arquero que le había gritado algo luego de ejecutar el primer penalti.

Finalizado el partido, se pudo ver a ambos jugadores abrazados y riéndose de lo que había sucedido lo que hizo surgir la pregunta de qué le había gritado. Ya en el área de prensa, el noruego habló sobre esto y dijo:

“Cuando me gritó pensé, ojalá pueda marcarle otro gol y lo hice. No tengo idea que significa lo que me dijo, pero le grite lo mismo”