Una de las grandes particularidades de la última temporada fue que más de la mitad de los equipos decidió apostar por nuevos proyectos. Sin embargo, a excepción de los ejemplos del FC Bayern München, Eintracht Frankfurt y FC Köln, la mayoría no cumplió con las expectativas. Por consiguiente, la antesala del siguiente curso de la Bundesliga se encuentra plagada de una multiplicidad de cambios de entrenadores. Siete de los 18 clubes comenzarán desde cero. A continuación analizaremos a cada uno de esos movimientos.

Tres entrenadores forjados en Borussia Dortmund verán acción en la próxima Bundesliga

En primer lugar, las ilusiones del conjunto negriamarillo se renuevan con el regreso de un hombre que conoce la casa a la perfección: Edin Terzić, quien se comprometió por las próximas tres campañas. Después de una pobre imagen mostrada bajo el mando de Marco Rose, tendrá la segunda oportunidad de dirigir al equipo de su vida. La primera de forma definitiva y no es para menos. De hecho, sus números lo avalan. Por eso, su figura es muy bien recibida tanto en la directiva como en el plantel por su buena labor en la temporada 2020/21. Allí logró la clasificación a la Champions League, luego de una primera rueda preocupante en la era de Lucien Favre, y levantó la DFB Pokal al golear por 1:4 a RB Leipzig.

Si hay algo que lo destacó durante su interinato fue su capacidad de transmitirle el mensaje a sus jugadores y sacarle el mejor potencial. Su idea de juego contagió a un equipo lleno de desconfianza. Si bien prioriza el orden defensivo, también apuesta a un juego vertical, a base de transiciones rápidas. De esa manera consiguió levantar la moral de su plantilla. Sin dudas que el BVB lo necesita más que nunca, sobre todo ahora que comienza a sentar las bases de un proyecto ambicioso. Las llegadas de Nico Schlotterbeck, Niklas Süle, Karim Adeyemi y Salih Ozcan alimentan el deseo de discutirle el título al Bayern. Es ahí en donde debe verse la mano de un técnico que ya dio sus muestras de lo que es capaz de hacer.

Ahora es el turno de hablar del Borussia Mönchengladbach que contrató a Daniel Farke hasta 2025. El ex entrenador del segundo equipo del Dortmund gozó de su mejor momento en las cuatro temporadas al mando del Norwich City, donde consiguió dos ascensos a la Premier League en 2019 y 2021. No obstante, en la máxima categoría no pudo mantener el mismo nivel que en Championship. Luego de su paso fallido por el Krasnodar de Rusia, en el que no dirigió ningún partido, debido a su renuncia por el conflicto con Ucrania, vivirá su primera experiencia en la Bundesliga.

Pasamos al plano futbolístico. Su propuesta desplegada en el fútbol inglés es idónea para aplicarla en una plantilla de calidad como la de Los Potros. Sus equipos se caracterizan por su juego ofensivo, les interesa protagonizar con la posesión de la pelota, apelan a un juego colectivo y a generar amplitud por las bandas. Con Stefan Lainer, Ramy Bensebaini, Jonas Hoffmann o Florian Neuhaus encuentra sus intérpretes ideales. Veremos si consigue despejar los fantasmas de la etapa de Adi Hütter y volver a las competencias europeas.

Por otra parte, el FC Augsburg oficializó a Enrico Maassen como el sucesor de Markus Weinzierl. El joven de 38 años instaló al filial del Dortmund a la 3.Liga y se estrenará en la élite. La temporada pasada finalizó en la novena posición. Más allá de que no trascendió información sobre la duración de su contrato, el FCA desembolsó cerca de 300.000 euros por su ficha. Sin dudas una apuesta bastante atrevida de un conjunto que aspira a dar un paso adelante de cara a conseguir la permanencia en Primera.

Wolfsburg y Hoffenheim quieren mirar hacia Europa

La temporada 2021/22 del VfL Wolfsburg resultó decepcionante en todos los sentidos. Se quedó fuera de la DFB Pokal de manera insólita, fue eliminado en fase de grupos de la Champions League y en el campeonato doméstico terminó en mitad de tabla, más cerca del descenso que de Europa. Por esas razones destituyeron a Mark van Bommel y, posteriormente, a Florian Kohfeldt. Ninguno estuvo a la altura del reto. Ahora bien, el cambio de entrenador se pedía a gritos y el elegido fue Niko Kovac, quien se encontraba libre, tras abandonar el Mónaco.

El croata tiene una experiencia contrastada en Alemania. Claramente, su mejor etapa la tuvo en el Eintracht Frankfurt, en donde levantó la Copa Alemana en 2018. Luego fichó por el Bayern y, si bien ganó un doblete, su estilo de juego nunca convenció a los directivos. De hecho, sus equipos no suelen ser vistosos. No obstante, son capaces de conseguir buenos resultados. En el cuadro de la Volkswagen contará con futbolistas de mucha calidad y tendrá el desafío de levantarlos con vistas a apuntar los puestos europeos.

Otro de los clubes que anunció cambios en el banquillo es el TSG Hoffenheim. André Breitenreiter es el encargado de reemplazar a un Sebastian Hoeness que demostró síntomas de irregularidad en sus dos años en el cargo. Uno de los éxitos recientes del ex técnico de SC Paderborn, Schalke 04 y Hannover 96 es el título de la Superliga Suiza con el Zúrich. Superó nada más y nada menos que a Basel y a Young Boys, los principales dominadores del fútbol de ese país. Cabe resaltar que es un giro radical en cuanto a entrenadores se refiere. No será del mismo prototipo que Julian Nagelsmann o el propio Hoeness, pero tratará de insertar a los de Sinsheim en la zona de vanguardia.

Dos históricos renuevan sus banquillos

Nos trasladamos a Berlín para centrarnos en el Hertha BSC. Los Capitalinos confirmaron su presencia en la próxima Bundesliga, luego de vencer a Hamburger SV en la promoción. Ahora bien, Felix Magath no continúa en el cargo y lo reemplazará Sandro Schwarz, que firmó hasta 2024. El ex Mainz procede del Dinamo de Moscú, donde terminó tercero en la Premier League Rusa y fue subcampeón de la Copa de Rusia. De esta manera se convirtió en el octavo técnico desde la inversión de Lars Windhorst. Su gran meta es nada menos que relanzar el proyecto y mejorar la pobre imagen de estos últimos tres años.

Por último, el Schalke 04 anunció este martes que Frank Kramer tomará las riendas del club hasta 2024. En cuanto a sus pergaminos, dirigió al Arminia Bielefeld, que lo salvó del descenso hace dos temporadas, pero no en esta última no pudo evitarlo. Es más, fue despedido el 20 de abril, luego de una racha de siete partidos sin ganar. Ahora tendrá la misión de suceder al interino Mike Buskens, quién catapultó a Los Mineros a la Bundesliga, al conseguir 24 de los últimos 27 puntos. Por supuesto, será el encargado de tomar el timón en su vuelta a la élite. ¿Logrará la salvación?