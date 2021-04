Ansgar Knauff, el chico del momento en el Borussia Dortmund, tiene una historia para contar junto al actual entrenador del Liverpool FC, Jürgen Klopp.

De tener un puñado de minutos en el primer equipo a ser titular en un partido de cuartos de final de Champions League y marcar el gol de la victoria en un encuentro de Bundesliga. La actualidad del joven de 19 años no podría ser mejor.

Knauff fue un factor determinante para que Borussia Dortmund se llevara los tres puntos de Stuttgart. Con la frialdad y la determinación de un veterano, Knauff encontró su espacio después de un pase de Erling Haaland al borde del área y remató con precisión para restablecer la ventaja de su equipo al minuto 80. Así declaró con seriedad al canal Sky, sin olvidar de quién lo puso en el terreno de juego:

“Entré, quería hacer mi mejor esfuerzo y ganar el partido. Me alegro de que haya funcionado. Edin [Terzic] es un gran entrenador. Me siento bien. Me da buenas instrucciones. Me dice que debo ser valiente, que debo poner en práctica mis fortalezas y jugar uno contra uno”.