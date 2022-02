Los aficionados de la Bundesliga rechazan la propuesta de Playoffs

Se realizó una encuesta a los aficionados de la Bundesliga y el resultado para los que se ilusionaban con la posibilidad de Playoffs es más que negativo.

Una propuesta del riñón de la DFL

En las últimas semanas, Donata Hopfen ha hecho una serie de declaraciones más que polémicas. Desde cambiar el lema de la selección alemana hasta cambiar el formato de la Bundesliga, la nueva jefa de la DFL se ha mostrado muy segura y decidida de su nuevo cargo.

Claramente que una de las preguntas que se le hicieron fue acerca de la competitividad para ganar la Meisterschale y Hopfen piensa que un cambio de formato podría ser muy bueno para frenar con el dominio de FC Bayern München. Y lejos de lo que se puede reflexionar, Oliver Kahn, director general bávaro, acompaño esa propuesta y hasta dijo que sería muy emocionante.

Sin embargo, hablando de lo que realmente pueda pasar, la reforma no ha caído muy bien en el ámbito de los clubes de la Bundesliga. Y como bien se sabe, para impulsar este tipo de cambios, los jefes de todos los equipos tienen que votar a favor en una asamblea extraordinaria.

Los aficionados rechazan los playoffs en la Bundesliga

Con el rumor de que esto se pueda llevar a cabo, la redacción del periódico Bild sacó rápidamente una encuesta para que los aficionados voten por si o por no acerca de incorporar una fase de eliminaciones directas para quedarse con el título. La misma, todavía no ha terminado, pero el resultado es irremontable.

Escucha la última edición de No Solo Bayern con Daniel Cadena Jordan y Nahuel Miranda.

Sí, con el 77% de los votos parciales el «No» se está llevando todo. En la votación han participado más de 10.000 hinchas y más de la tres cuarta parte de ellos no quiere saber nada con cambiar el formato del campeonato alemán. Como sucedió en Austria, queda claro que este cambio no parece ser el que aporte más competitividad si los equipos no mejoran.