Los cinco mejores jugadores de la jornada 9 de la Bundesliga 2025/26

Solo uno se repite entre nuestros cuatro jugadores elegidos para el Top 5 de la jornada 9 de la Bundesliga.

Frederik Rønnow – 1. FC Union Berlin

No tuvimos a un arquero como el MVP de la semana como pasó la fecha anterior. Pero en esta jornada 9 de la Bundesliga, Rønnow fue el más sobresaliente al realizar cuatro atajadas clave en el empate 0:0 del Union contra el SC Freiburg, asegurando el punto para su equipo. Los capitalinos lo necesitarán en mejor forma para la próxima semana ante el FC Bayern.

Yan Diomande – RB Leipzig

Por segunda semana consecutiva, Diomande aparece en nuestro Top 5 al asistir en el primer gol y anotar el segundo de la victoria del Leipzig por 3:1 sobre el VfB Stuttgart en el Red Bull Arena. El joven de 18 años también disputó la mayor cantidad de duelos del partido (37), ganando más de la mitad.

Jakub Kamiński – 1. FC Köln

Kamiński vivió posiblemente su mejor tarde en sus 79 partidos en la Bundesliga, marcando un gol y dando una asistencia en un mismo encuentro por primera vez, en la victoria del Köln por 4-1 sobre el HSV, también recién ascendido. El atacante polaco participó directamente en ocho de los 24 disparos a puerta de su equipo.

Wouter Burger – TSG Hoffenheim

Anotó sus dos primeros goles en la Bundesliga y realizó la mayor cantidad de tiros a puerta del Hoffenheim (tres en total) en la victoria por 2:3 de visita en Wolfsburg. Además, fue el jugador que más kilómetros recorrió en el partido (13,1 kilómetros).

Haris Tabaković – Borussia Mönchengladbach

Con varias figuras destacadas que se tomaron un descanso en esta fecha, EL JUGADOR DE LA JORNADA terminó siendo Tabaković. Lo que no significa que sea menos merecido por eso: fue la figura clave en la primera victoria del Gladbach en la temporada, tras nueve fechas. Para ellos, anotó dos goles y dio una asistencia en el triunfo por 4:0 ante el St. Pauli. Como si fuera poco, realizó cinco disparos y ganó el 63% de sus duelos individuales.