Los tres entrenadores de la Bundesliga que están en la cuerda floja

No cabe ninguna duda de que Pellegrino Matarazzo, Adolf Hütter y Florian Kohfeldt componen la lista de los entrenadores que están en la cuerda floja de la Bundesliga ¿se irán?

Matarazzo y un descenso que acecha

La temporada pasada para Stuttgart había sido un cuento de hadas a comparar de la presente. Hasta incluso se han quedado cerca de puestos europeos. Sin embargo, la actualidad es totalmente distinta. Arrancaron la campaña con muchos lesionados, pero ahora que cuentan con los mejores efectivos en campo tampoco levantan cabeza.

Llevan cinco partidos sin poder conseguir una victoria y lo más grave es que cuatro de ellos fueron derrotas. Solo han podido rescatar un punto frente al peor equipo de la Bundesliga, Greuther Fürth y esto ha provocado que ocupen el 17º puesto de la tabla de posiciones y que estén en puestos de descenso. Ahora bien, por ahora no se habla de lo que pueda pasar con Matarazzo, pero si no levanta rápidamente, Mislintat no dudará en buscar otra opción en el banquillo.

Florian Kohfeldt, el más comprometido de los tres entrenadores de la Bundesliga en la cuerda floja

Lo de Wolfsburg en la presente campaña es casi tan espantoso como lo de Stuttgart. Solamente los separan tres puntos aunque todavía no han jugado su partido de la jornada 20. Pero sí, hay que mencionar que Los Lobos ya se han cargado a su primer entrenador, Mark van Bommel, y en su lugar llegó Kohfeldt.

Su arranque parecía prometedor con tres victorias al hilo, pero eso fue todo porque desde 6 de noviembre no consiguen una victoria. Actualmente, llevan siete partidos, contando todas las competiciones, cayendo derrotados. Cuando se le preguntó a Schmadtke, directivo de Wolfsburg, dijo que no podía asegurar la continuidad de Kohfeldt hasta final de temporada. En otras palabras, si no gana prontamente, lo despedirán.

Adolf Hütter y otra derrota ante la urgencia

De los tres, quien tiene más aire es Hütter. No mucho más, pero al tener más puntos que el resto, por ahora tiene crédito. Ahora bien, los 7,5 millones de euros que pagó Borussia Mönchengladbach para traerlo de Eintracht Frankfurt no parece haber rendido para nada. Lejos de Europa y a tres puntos de Relegation, los objetivos para esta temporada se han ido al tacho.

Max Eberl, ante los malos resultados, fue preguntado por la continuidad de Hütter y él respondió de buena manera. El proyecto deportivo de Los Potros, todavía lo tendría como responsable desde el banquillo, empero, si no consigue los resultados la presión será cada vez mayor. Incluso, hoy los aficionados lo quieren fuera a como de lugar.