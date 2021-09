Mahmoud Dahoud y una polémica expulsión en el Derby de Borussias

La actuación arbitral fue protagonista en el derby entre Borussia Mönchengladbach y Borussia Dortmund. Una protesta de Mahmoud Dahoud en el minuto 40 acabó con Deniz Aytekin mostrando la segunda amarilla y expulsando al centrocampista, condicionando por completo el encuentro para Los Borussos, que eventualmente terminaron cayendo por 1:0.

La principal cuestión no es si Dahoud merecía castigo o no, sino si fue desproporcionado el castigo recibido en esas instancias de partido. Contestando a ello, el colegiado alega que pese a que pudo ser excesivo, el jugador no tenía ningún motivo para protestarle.

“Esa amarilla individualmente es complicada. Pero para mí era algo muy distinto, merecíamos un mínimo de respeto… ¿Por qué lo hizo? Era una falta clara, no tenía que decir nada.”

Minutos antes de la expulsión, Aytekin le había soltado una reprimenda a Raphaël Guerreiro por una acción similar. Fruto de la tensión del encuentro, perdió su autoridad y esa fue la manera de reconducirlo.

“Le dije claramente (a Guerreiro) que no quería esa actitud en el campo. Al final toda esa ola de faltas de respeto era demasiado para mí. Me perdieron el respeto y por eso lo hice.”

Mats Hummels, capitán de Borussia Dortmund, declaró tras el encuentro que tanto Dahoud como Aytekin estuvieron equivocados, pero culpó a su compañero por llegar a esa situación.

“Expulsarle por eso es un error en mi opinión, pero es estúpido darle al árbitro la oportunidad de tomar una decisión equivocada. Se juntó todo y le dio esa posibilidad de enseñarle la amarilla de acuerdo a las normas.”

Por último, Marco Rose pidió que, si esto se toma como referencia, se tomen las mismas decisiones arbitrales en todos los encuentros.