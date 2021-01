La dura derrota de Borussia Dortmund en casa de Borussia Mönchengladbach ha puesto al conjunto negriamarillo en el foco de todas las críticas. Y las más duras en Alemania han llegado, como viene siendo costumbre, por parte de Lothar Matthäus en su columna para Sky.

El principal dardo se dirige a una dirección deportiva cuyas decisiones han carecido de sensatez y que han provocado la situación actual del club.

“En las últimas semanas no he visto ningún rumbo en las decisiones deportivas. No hay un equipo ni una estructura en la que se pueda confiar”