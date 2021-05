Sebastian Rode: “Estamos jugando la mejor temporada y todos se van”

Luego de no haber conseguido la clasificación a la UEFA Champions League con el Eintracht Frankfurt, Sebastian Rode hizo explosivas críticas a los directivos de Las Águilas.

En una entrevista con Kicker, el ex-Borussia Dortmund y FC Bayern München no se guardó nada. A pesar de la correcta campaña del Eintracht, la desilusión aún prevalece después de la derrota ante un descendido Schalke 04, que dejó a Los del Meno en Europa League.

No ha faltado gente que haya relacionado el hecho de que Frankfurt haya cedido la ventaja de siete puntos sobre el BVB en medio de las salidas de Fredi Bobic y Bruno Hübner en la dirección deportiva y Adi Hütter en la dirección técnica. Rode meditó sobre ello:

“Al principio, realmente piensas que no te afecta y te lo quitas para mostrar cierta compostura. […] Pero nos han golpeado mucho. Cuando toda la gestión deportiva se derrumba, es humano que los jugadores empiecen a reflexionar. ¿Qué está pasando realmente? Estamos jugando la mejor temporada en la historia del Eintracht, y todos se van”.

Aunque sigue siendo hipotético lo que hubiera sucedido sin la partida de Hütter al Borussia Mönchengladbach y Bobic al Hertha BSC, el mediocampista también analizó lo que sucedió en conjunto durante las últimas semanas.

El austriaco Hütter recibió masivas críticas, aunque Rode admitió que la confianza en el DT “no cambió mucho” tras la confirmación de su adiós y que no haber conseguido el objetivo final fue mérito de todos:

En la directiva saliente de Las Águilas, las declaraciones no cayeron para nada bien. Fredi Bobic se mostró sorprendido por los dichos de Rode y criticó de forma pública, en el periódico Sport Bild, al jugador de 30 años:

“Nunca me dijo que había un problema. No encuentro esta afirmación profesional: como jugador, tienes que mirar tu propio rendimiento”.

Adi Hütter, en cambio, no emitió opinión sobre las afirmaciones del mediocentro, aunque se lo ha visto afectado por lo ocurrido en las últimas semanas. En su conferencia de prensa final, esto es lo que dijo el austriaco de 51 años:

“El estado de ánimo no es el mejor. Por supuesto, estoy tan decepcionado como muchos otros. Desafortunadamente, no conseguimos algo histórico juntos. Al final, no logramos hacerlo de la manera que queríamos”.