Según AS, Lewandowski pedirá salir de FC Bayern München

Robert Lewandowski es uno de los hombres del momento en el mundo del fútbol. Pese a no haber podido conquistar el Balón de Oro este año, nadie duda de que es uno de los futbolistas más en forma del momento y que continuará arrasando en la Bundesliga. No obstante, según informaciones del Diario AS, le queda poco al polaco en Alemania. El medio español afirma que el delantero de FC Bayern München pedirá salir del club el próximo verano y ha informado a su agente para que le busque destino.

¿Se abre otra vez un culebrón con Lewandowski?

A sus 33 años, Lewandowski se encuentra en el mejor momento de su carrera. No hay más que ver su desempeño durante la última temporada, donde anotó 41 goles en Bundesliga, y el buen arranque que ha tenido en la actual. Ya en el pasado mercado de fichajes hubo cierta inquietud por la situación del delantero en el FC Bayern, pero la directiva salió a desmentir todo tipo de rumores sobre una posible salida de su delantero estrella en el futuro.

La realidad es que el contrato del polaco vence en junio de 2023 y de momento se conocen movimientos para una renovación. En caso de que esta no se produzca, en poco más de un año podría negociar con cualquier club para marcharse libre, por lo que a Los Bávaros les quedan pocas opciones de sacar dinero por Lewandowski. AS afirma que pedirá salir del club y a su agente, Pini Zahavi, ya le informó de que vaya explorando opciones para el futuro.

AS apunta directamente al Real Madrid

El mismo medio afirma que el destino deseado por Lewandowski es el Real Madrid, hasta el punto de afirmar que ha ordenado a Zahavi que dé «prioridad absoluta a una eventual oferta que del Real que pudiera producirse en el próximo verano». El agente de Lewandowski no es precisamente alguien muy querido dentro de la cúpula del FC Bayern, ya que recientemente estuvo detrás de la marcha de David Alaba (precisamente al Real Madrid) y también de los problemas de la no renovación de Kingsley Coman. Si se ha de negociar con el polaco, Zahavi no será hueso duro de roer.

Aunque la estancia de Lewandowski en Múnich no podría ser más idílica, de ser cierta esta información estaremos cerca de decir adiós a una auténtica leyenda en activo de la Bundesliga. ¿Tendrán esta vez razón?