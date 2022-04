En las últimas horas, se dio a conocer que tanto Borussia Dortmund como FC Bayern München estarían tras los pasos de Darwin Núñez.

Bayern y Dortmund y dos distintos propósitos con Darwin Núñez

No cabe ninguna duda que el próximo mercado de verano en la Bundesliga va a traer muchos cambios. Las situaciones de los dos grandes alemanes es un tanto distinta, pero no pueden relajarse a la hora de observar a delanteros. Esto se debe a que tarde o temprano van a necesitar un nuevo refuerzo como referencia de área.

Yendo a lo particular, el caso de FC Bayern München no lleva tanta urgencia. La situación con Lewandowski aún no lleva tanta urgencia, aunque hay posibilidades de que no continúe en el equipo bávaro. Sin embargo, si esto sucede, aún le quedaría un año de contrato, siempre y cuando, no decidan venderlo en junio. Allí el esquema cambiaría y el nombre del uruguayo tomaría de a poco más y más fuerza.

Por el lado de Borussia Dortmund, la situación conlleva un poco más de inmediatez. Ya es casi un hecho que Erling Haaland emigrará finalmente y, pese a que están muy cerca de cerrar el fichaje de Karim Adeyemi, las características no son plenamente de un centrodelantero. Ante esto, el nombre de Núñez suena más que interesante.

¿Es difícil llevarse al uruguayo de Portugal?

Más allá de los propósitos de cada equipo, Núñez es uno de los delanteros más ponderados en Las Águilas portuguesas. En esta temporada lleva 32 goles y tres asistencias en 37 partidos jugados. Y como si ello fuera poco, es un jugador donde se hace presente en las citas grandes. Ya lo ha demostrado en UEFA Champions League, donde firmó seis en 10 encuentros.

Por lo dicho, el hecho de llevarse al jugador de Portugal no es una situación nada fácil. Un reciente informe del periodista de Calciomercato, Matteo Moretto, indica que el precio que piden por su ficha es de 75 millones de euros. Es decir, el mismo precio de la cláusula de rescisión de Erling Haaland. Sin dudas, la intensión de ambos clubes debería ser más que la normal para poner dicha cifra.