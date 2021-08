FC Bayern München y Marcel Sabitzer llegan a un acuerdo

Estamos a tres días de que cierre el mercado de fichajes y FC Bayern München se quiere retirar del mercado dando el golpe de mercado con Marcel Sabitzer.

Todo acordado entre Bayern y Sabitzer

En las últimas horas, el diario alemán Bild ya confirmó que el club bávaro y el mediocampista han llegado a un acuerdo en términos contractuales. Y además, gente cercana al jugador ha confirmado que el sueño del jugador es vestir de rojo. Muchos cuentan que desde chico es aficionado del RecordMeister y que fue un factor preponderante para impulsar la negociación.

La oportunidad para él surgió porque su contrato finaliza en el verano del próximo año y con sus 27 años sabía que está era la última oportunidad de dar el salto a un gran club. Es por ello que la directiva del último campeón alemán con Hasan Salihamidzic a la cabeza se ha puesto rápidamente en contacto con él. Todavía no se han filtrado detalles del acuerdo, pero la certeza de que una parte está hecha no la puede negar nadie.

Ahora el desafío es convencer a RB Leipzig

La situación del austriaco era conocida por muchos clubes en toda Europa. El gran nivel mostrado en las últimas temporadas convirtiéndose en el mejor jugador de la plantilla fue un desencadenante para que hayan surgido ofertas en el pasado. En dicho momento, la tarifa de su ficha era de unos 20 millones de euros, sin embargo, podría ser menor.

Escucha la última edición de El Debate de Mi Bundesliga.

Según el mismo medio informativo, Bayern está listo para ofrecer 16 millones de euros y, todo parece indicar, que la oferta sería aceptada por la directiva de Los Toros Rojos. No solo para Sabitzer esta es una buena oportunidad sino también para Leipzig que si no lo vende deberá aceptar que en un año se vaya como jugador libre. Empero, esto ya no está en discusión porque Sabitzer no concentró para el partido frente a Wolfsburg.

Con la llegada de Sabitzer, Nagelsmann y Upamecano, Bayern compró la columna vertebral del segundo de la Bundesliga en la temporada pasada.