Karim Adeyemi, ¿la futura estrella de Borussia Dortmund?

Tras el anuncio del fichaje del delantero noruego Erling Haaland a las filas del Manchester City, el Borussia Dormund hizo oficial el fichaje del joven delantero alemán Karim Adeyemi. Te contamos su historia y sus impresiones sobre su llegada a la Bundesliga.

Procedente del RB Salzburg de la Bundesliga de Austria, a lo largo de las ultimas 3 temporadas registró un total de 66 encuentros disputados, 27 goles y 16 asistencias, sin embargo fue la campaña 2021-2022 donde se consagró como el máximo goleador del campeonato austriaco, logrando un registro de 19 goles en 27 partidos.

Aunque puede desempeñarse como media punta ofensivo o extremo izquierdo, la posición donde ha rendido mucho mejor es la de centro delantero, dicho desempeño también le ha dado oportunidades en la selección de Alemania, pues en las filas de Die Mannschaft ha participado en 3 encuentros oficiales donde ha marcado un gol, por lo que sin duda puede aportar mucho al ataque tanto de Los Negriamarillos como de la selección germana.

A pesar de que el RB Salzburg ha desempeñado un buen papel en competiciones europeas en los últimos años, no cabe duda que la Bundesliga alemana, posee un nivel más alto que la de Austria, por lo que a Karim Adeyemi se le avecina un gran reto, dado que su misión será igualar la huella que dejó Erling Haaland en el Borussia Dormund. No obstante el director deportivo del conjunto de Los Aurinegros Michael Zorc expresó la confianza que tiene en las habilidades y el potencial de Adeyemi.

Así mismo, Adeyemi expresó su felicidad de haber firmado con el Borussia Dortmund, pues es sabido por todos que este equipo ha sabido dar buena proyección a los jugadores jóvenes, sin embargo Adeyemi no solo busca una gran proyección en el futbol alemán, sino también llegar a conseguir títulos.

«De pequeño me fascinaba el fútbol del Borussia Dortmund, por eso, cuando me enteré de su interés decidí rápidamente que me gustaría. He firmado también conscientemente un contrato a largo plazo porque estoy convencido de que seremos un equipo que con el apoyo de los fans, podremos ganar títulos a mediano plazo»