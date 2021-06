Un repaso a la historia de la regla del gol de visitante en el fútbol alemán

Tras la noticia de la UEFA, en Mi Bundesliga analizamos el balance de la regla del gol de visitante en los clubes del fútbol alemán y que historias nos dejó en estos 56 años de vigencia.

LOS NÚMEROS QUE DEJA LA REGLA

Aunque la exclusión de la reglamentación sigue siendo una polémica, la medida pone a pensar a más de uno sobre que tanto ha tenido que ver el gol de visitante en las definiciones del fútbol europeo. Y la verdad, no mucho: Por las últimas cinco décadas y media, tan solo el 14,4% de las eliminatorias se han decidido por esa vía. El fútbol alemán no ha estado exento, ni siquiera cuando el país estaba dividido en dos.

98 fueron las ocasiones en el que un club alemán avanzó o fue eliminado por esta norma. 35 de ellas (13 victorias y 12 derrotas) involucró a un equipo de Alemania Occidental, mientras que 22 (Nueve ganados y 16 perdidos) por Alemania Oriental.

Aquella segmentación generó varios enfrentamientos entre ambas mitades, aunque en tan solo tres se necesitó el gol de visitante para dirimir al ganador: Las tres veces fueron para equipos del Oeste. Como si fuera poco, hubo un torneo que se definió entre conjuntos de una misma Alemania.

Desde la reunificación, 41 enfrentamientos finalizaron de esta manera para los alemanes, también con tres de ellas involucrando a dos equipos en una misma eliminatoria. Solo 19 finalizaron con resultado favorable. Más allá de los números, los cruces definidos por el tanto fuera de casa han dejado más de una historia para recordar.

LA PRIMERA VEZ DE LOS ALEMANES

La regla de los goles de visitante se aplicó por primera vez en la Recopa de la UEFA, cuando el Budapest Honvéd venció a Dukla Prague en la segunda ronda de 1965-66. La segunda ocasión debió esperar un año más tarde. Y allí aparecería el BSG Chemie Leipzig, equipo del Este, sin final feliz ante el Standard Lieja de Bélgica: El 2:2 global lo sacaría del torneo en octavos.

Alemania Oriental tuvo que esperar un par de años más para que la regla le sonría a su favor. Fue en la Copa de Europa 1969-70, con el FC Vorwärts Berlin (hoy 1. FC Frankfurt), que sacó al Estrella Roja de Belgrado por un 4:4 final. Por su parte, Alemania Federal ganaría en su “primer intento” gracias al FC Bayern München (¿cuándo no?). Un 1:1 ante el Steaua Bucarest rumano clasificó a los bávaros a la semifinal de la Recopa 1971-72.

EINTRACHT FRANKFURT, EL ÚNICO CAMPEÓN GRACIAS A LA REGLA

Cuando hablamos de gol de visitante y fútbol alemán, difícil no remontarse a aquella final de la Copa UEFA 1979-80. Esa temporada fue memorable para el fútbol de Alemania del Oeste. Por única vez en la historia de un torneo UEFA, los cuatro semifinalistas fueron del mismo país: FC Bayern, Eintracht Frankfurt, VfB Stuttgart y Borussia Mönchengladbach.

Aunque los favoritos al título eran los muniqueses (campeones de la Bundesliga en ese año) y Los Potros (ganadores de la edición pasada de la UEFA), Las Águilas sorprendieron al eliminar al Rekordmeister por 5:1 y al vencer al Gladbach en el 3:3 global de la final. Fred Schaub ingresó al encuentro decisivo a los 77 min. y, cuatro más tarde, su tanto ingresó en los libros de historia del club. El equipo de Lothar Matthäus se quedaría con las ganas del bicampeonato.

Frankfurt fue uno de los tres clubes europeos en consagrarse gracias a la regla. Pero no el único en tenerlo durante su camino al título: Stuttgart fue uno de los ganadores de la Copa Intertoto del año 2000. No lo habría conseguido, si no fuera por el 3:3 logrado ante el Lens francés en la tercera fase del campeonato.

UNA AYUDA EN EL CAMINO A LA FINAL

Eintracht y Stuttgart gozan de la exclusividad de haber “aprovechado” la regla para levantar un trofeo, pero no son pocos los alemanes que no hubieran avanzado a una definición de no haber sido por ella. Hamburger SV estuvo cerca de ganar su primera Orejona en aquel 1979-80 ante Nottingham Forest (la consiguió en 1982), aunque sus goles de visitante ante Hajduk Split ayudaron en el camino hacia la final.

Desde las semifinales, solo dos equipos lograron llegar al partido decisivo de esta manera: Bayer Leverkusen lo consiguió en la Champions League, despachándose al Manchester United de Sir Alex Ferguson por 3:3. El trofeo les fue esquivo ante el Real Madrid en ese fatídico mayo de 2002, que también tuvo otro finalista alemán. Borussia Dortmund no pudo con el Feyenoord en su estadio, pero no habría alcanzado la final si no fuera el 1:1 conseguido ante Lille en octavos.

El otro finalista sin título fue aquel Werder Bremen de la Copa UEFA 2008-09, tras una semifinal nada fácil: El Nordderby ante HSV. Aquella temporada, acontecieron cuatro derbys en 18 días y casi todo fue color verde. Vencieron en Pokal, donde después el Bremen gritaría campeón; ganaron en Bundesliga, dejando al Dino sin oportunidades del título; y se quedaron con la llave europea, que finalizó 3:3 a favor del equipo de Claudio Pizarro, Mesut Özil, Diego, entre otros. Sin embargo, la copa europea fue para el Shakhtar Donetsk.

FC BAYERN MÜNCHEN, EL QUE MÁS DEFINICIONES TUVO

El último subcampeón alemán beneficiado por los goles de visitante fue el FC Bayern, que llegó a la final de Madrid ante el Inter de Milán por haber pasado dos eliminatorias seguidas de esa manera. Ambas por el mismo resultado: Eliminó a la Fiorentina en octavos y al Manchester United en cuartos por un 4:4 (2:1 en la ida, 2:3 en la vuelta).

Naturalmente, los bávaros son los que más han tenido que agradecer la implementación de la regla. De las 14 definiciones por tantos fuera de casa, ocho fueron a su favor. Aunque, últimamente, ya les jugaba en contra: En la Champions League 2015-16, no pudo llegar a la final de Milán, debido al 2:2 global que consiguió el Atlético de Madrid. Y en la última edición, Paris Saint-Germain se hizo fuerte en su casa para vengarse de la final de 2020 y avanzar a semifinales.

Ironías de la vida, ese enfrentamiento ya es histórico por tratarse de la última vez que la regla del gol de visitante dijo presente. El tiempo dirá si regresará o si ha dicho adiós para siempre. Hasta entonces, te invitamos a repasar todas las eliminatorias con equipos alemanes que se han decidido por el gol de visitante.