Oliver Kahn y Uli Hoeneß rompen el silencio y analizan el presente del FC Bayern München

En una entrevista, Oliver Kahn y Uli Hoeneß hablaron de todo sobre el FC Bayern München: Las expectativas en Julian Nagelsmann, las críticas a Hasan Salihamidzic y el fin a los grandes fichajes.

En el Museo Alemán del Fútbol en Dortmund, el medio SPORT1 se reunió con el expresidente, Uli Hoeneß, y el futuro presidente del FC Bayern, Oliver Kahn, para una doble entrevista con ambos, luego de que fueran presentados como los nuevos miembros del Salón de la Fama del Fútbol Alemán.

Para comenzar, el dúo habló del noveno título del club en la Bundesliga. Hoeneß no ocultó su satisfacción:

Si bien el campeonato de liga volvió a caer en sus manos, los bávaros no estuvieron exentos de polémica. El entrenador saliente, Hansi Flick, se quejó de que la calidad del plantel se había deteriorado en comparación con la temporada pasada. Sin embargo, Hoeneß admitió que:

“Nunca compartí la opinión de que el equipo haya empeorado. Habríamos llegado más lejos en la Champions League si Robert Lewandowski no se hubiera lesionado contra el Paris Saint-Germain.”

Kahn compartió la misma observación, recordando que el club no pudo contar con Leon Goretzka y Serge Gnabry para esa ocasión.

Con el vistazo hecho sobre la temporada que pasó en el FC Bayern, Hoeneß y Kahn fueron consultados por la que viene. Las salidas de David Alaba, Jerome Boateng y Javi Martínez ya son un hecho; y el FC Bayern ya se ha movido en el mercado para reforzar su defensa, con las llegadas de Dayot Upamecano y Omar Richards.

No obstante, en el seno del cuadro muniqués son extremadamente cautos a grandes traspasos en medio del contexto actual de la pandemia de COVID-19. Hoeneß pone los pies sobre la tierra en ese sentido:

“Tienes que darte cuenta de lo que significa la crisis del coronavirus para el FC Bayern. Nos faltan entre 80 y 100 millones de euros en ingresos de audiencia. Y tampoco lo recuperaremos. Los clubes que trabajan seriamente no pueden hacer grandes inversiones.”

El presidente honorario quiso distanciarse de los clubes de la fallida Superliga, argumentando que “también tienen los mismos problemas que nosotros” y que el panorama actual traerá consecuencias en general:

“Cuando escucho que un jugador tiene una oferta del Barcelona, ​​por ejemplo, entonces me pregunto: ¿Cómo pueden financiarla? Los próximos dos años en el negocio será desastroso. Ya te lo digo. Porque los déficits económicos que se han acumulado y continuarán durante, al menos, un año son enormes.”

Por el mismo camino, Hoeneß desestimó las llegadas de Georginio Wijnaldum y Erling Haaland; una decisión que aseguró haberse discutido entre la junta ejecutiva y la junta de supervisión en la última reunión. Él no quiere “irse al abismo para convertirnos en campeones a cualquier precio. Nunca lo haremos”. Kahn acompaña la idea:

La preparación de la próxima temporada es vital en el club. Además del recambio de jugadores, comenzará una nueva etapa con la llegada de Julian Nagelsmann al frente del equipo, luego del final de la gloriosa era Hansi Flick. Que llegue un DT sin títulos en su curriculum, ¿es una decisión inteligente o apresurada? Kahn responde:

“[La elección de] Julian no fue algo apresurado. Hemos estado observando su desarrollo durante mucho tiempo. Y no creo que sea nada malo que contratemos a un entrenador que no está muy condecorado, sino más bien ambicioso. Lo contratamos porque estamos convencidos de su calidad y se identifica muy fuertemente con el club, ese fue un aspecto importante. Siempre ha sido un sueño para él ser entrenador en el Bayern algún día.”